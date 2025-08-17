Скидки
Стад Брестуа 29 — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

Черданцев объяснил, почему судья отменил гол «Спартака» «Зениту» после пенальти Барко

Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев прокомментировал эпизод с двойным касанием полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в момент исполнения пенальти в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Насчет отменённого гола «Спартака». А то несмотря на разъяснения после матча поступают вопросы.
Объяснение следующее: по новым (в очередной раз) трактовкам, которые вступили а силу с 1 июля этого года: если бьющий пенальти игрок неумышленно сыграл двумя касаниями (на повторе с одной из камер видно, что у Барко поехала левая опорная и он правой пробил по мячу и задел свою же левую ногу) а) забил гол — перебить; б) вратарь отбил, свободный удар (то есть, после отбивания мяча Адамовым все остальные действия уже за пределами игровой ситуации).

Кстати, пенальти, который бил Барко, даёт возможность разобрать ещё один нюанс. Я думал, что для того, чтобы дать вратарю больше шансов, бьющему игроку запрещено останавливаться перед ударом с пенальти. То есть, менять скорость движения. Оказывается это работает так (в этом смысле Барко ничего не нарушил):
бьющий игрок может менять скорость движения к мячу и останавливаться все время до … последнего шага. И вот тут самый сложный момент для всех — как разглядеть паузу между предпоследним и последним шагом? Мастера пробития пенальти этим умело пользуются: они делают паузу на предпоследнем шаге, качают вратаря, он уже не может со своей позиции считать шаги, гадает и частенько попадается. Не знаю, читерство это или нет. Наверное, всё-таки мастерство бьющего. Поймать на предпоследнем шаге», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

