Черданцев объяснил, почему судья отменил гол «Спартака» «Зениту» после пенальти Барко

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев прокомментировал эпизод с двойным касанием полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в момент исполнения пенальти в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Насчет отменённого гола «Спартака». А то несмотря на разъяснения после матча поступают вопросы.

Объяснение следующее: по новым (в очередной раз) трактовкам, которые вступили а силу с 1 июля этого года: если бьющий пенальти игрок неумышленно сыграл двумя касаниями (на повторе с одной из камер видно, что у Барко поехала левая опорная и он правой пробил по мячу и задел свою же левую ногу) а) забил гол — перебить; б) вратарь отбил, свободный удар (то есть, после отбивания мяча Адамовым все остальные действия уже за пределами игровой ситуации).

Кстати, пенальти, который бил Барко, даёт возможность разобрать ещё один нюанс. Я думал, что для того, чтобы дать вратарю больше шансов, бьющему игроку запрещено останавливаться перед ударом с пенальти. То есть, менять скорость движения. Оказывается это работает так (в этом смысле Барко ничего не нарушил):

бьющий игрок может менять скорость движения к мячу и останавливаться все время до … последнего шага. И вот тут самый сложный момент для всех — как разглядеть паузу между предпоследним и последним шагом? Мастера пробития пенальти этим умело пользуются: они делают паузу на предпоследнем шаге, качают вратаря, он уже не может со своей позиции считать шаги, гадает и частенько попадается. Не знаю, читерство это или нет. Наверное, всё-таки мастерство бьющего. Поймать на предпоследнем шаге», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.