Главная Футбол Новости

Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси, результат матча МЛС 17 августа 2025, счет 3:1

Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

США — Major League Soccer . МЛС
17 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
1:0 Альба – 43'     1:1 Пэйнтсил – 59'     2:1 Месси – 84'     3:1 Суарес – 89'    

За «Интер Майами» гол забил Жорди Альба с передачи Серхио Бускетса, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который впервые вышел на поле после травмы, и уругваец Луис Суарес.

За «Лос-Анджелес Гэлакси» отличился Джозеф Пэйнтсил.

«Интер Майами» одержал вторую победу за последние четыре матча.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Ди-Си Юнайтед», а «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Колорадо Рэпидз». Оба матча пройдут 24 августа.

