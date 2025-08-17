Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

За «Интер Майами» гол забил Жорди Альба с передачи Серхио Бускетса, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который впервые вышел на поле после травмы, и уругваец Луис Суарес.

За «Лос-Анджелес Гэлакси» отличился Джозеф Пэйнтсил.

«Интер Майами» одержал вторую победу за последние четыре матча.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Ди-Си Юнайтед», а «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Колорадо Рэпидз». Оба матча пройдут 24 августа.