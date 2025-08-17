Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС
Поделиться
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
США — Major League Soccer . МЛС
17 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
1:0 Альба – 43' 1:1 Пэйнтсил – 59' 2:1 Месси – 84' 3:1 Суарес – 89'
За «Интер Майами» гол забил Жорди Альба с передачи Серхио Бускетса, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который впервые вышел на поле после травмы, и уругваец Луис Суарес.
За «Лос-Анджелес Гэлакси» отличился Джозеф Пэйнтсил.
«Интер Майами» одержал вторую победу за последние четыре матча.
В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Ди-Си Юнайтед», а «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Колорадо Рэпидз». Оба матча пройдут 24 августа.
Комментарии
- 17 августа 2025
-
04:40
-
04:25
-
04:21
-
03:16
-
03:13
-
02:52
-
02:44
-
02:43
-
02:29
-
02:03
-
01:51
-
01:47
-
01:25
-
01:23
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:09
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 16 августа 2025
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43