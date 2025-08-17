«Фратрия» отреагировала на упущенную победу «Спартака» в матче РПЛ с «Зенитом»

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на упущенную победу своего клуба в матче пятого тура РПЛ с «Зенитом».

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» Зверский матч: 2:2, Максименко вытащил пенальти, Барко не забил пенальти на 87-й...», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, счёт в матче открыл «Зенит», у гостей отличился Матео Кассьерра, позже Маркиньос счёт сравнял. В концовке первого тайма Жедсон Фернандеш вывел «Спартак» вперёд. Во втором тайме после удаления Дугласа Сантоса гости сделали счёт 2:2, на этот раз в их составе отличился Александр Соболев.

Болельщики «Спартака» атаковали Соболева после матча с «Зенитом»