Осер — Лорьян. Прямая трансляция
18:15 Мск
«Фратрия» отреагировала на упущенную победу «Спартака» в матче РПЛ с «Зенитом»

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на упущенную победу своего клуба в матче пятого тура РПЛ с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» Зверский матч: 2:2, Максименко вытащил пенальти, Барко не забил пенальти на 87-й...», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, счёт в матче открыл «Зенит», у гостей отличился Матео Кассьерра, позже Маркиньос счёт сравнял. В концовке первого тайма Жедсон Фернандеш вывел «Спартак» вперёд. Во втором тайме после удаления Дугласа Сантоса гости сделали счёт 2:2, на этот раз в их составе отличился Александр Соболев.

Болельщики «Спартака» атаковали Соболева после матча с «Зенитом»

