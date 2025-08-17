«Фратрия» отреагировала на упущенную победу «Спартака» в матче РПЛ с «Зенитом»
Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на упущенную победу своего клуба в матче пятого тура РПЛ с «Зенитом».
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Спартак» упустил победу над «Зенитом» Зверский матч: 2:2, Максименко вытащил пенальти, Барко не забил пенальти на 87-й...», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.
Напомним, счёт в матче открыл «Зенит», у гостей отличился Матео Кассьерра, позже Маркиньос счёт сравнял. В концовке первого тайма Жедсон Фернандеш вывел «Спартак» вперёд. Во втором тайме после удаления Дугласа Сантоса гости сделали счёт 2:2, на этот раз в их составе отличился Александр Соболев.
