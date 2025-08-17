Гол Миранчука не помог «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС с «Колорадо»
Поделиться
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом в матче регулярного чемпионата MLS против «Колорадо Рэпидз» (1:3).
США — Major League Soccer . МЛС
17 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Рэпидз
Денвер
Окончен
3 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Япи – 18' 1:1 Миранчук – 21' 2:1 Наварро – 62' 3:1 Наварро – 71'
На 21-й минуте Миранчук дальним ударом сравнял счёт, забив шестой мяч в нынешнем сезоне. На данный момент «Атланта Юнайтед» занимает 13 место в Восточной конференции, имея в активе 22 очка.
Алексей Миранчук выступает в составе американского клуба с лета 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив». Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
06:32
-
06:14
-
06:00
-
05:46
-
05:33
-
04:40
-
04:25
-
04:21
-
03:16
-
03:13
-
02:52
-
02:44
-
02:43
-
02:29
-
02:03
-
01:51
-
01:47
-
01:25
-
01:23
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:09
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 16 августа 2025
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:07