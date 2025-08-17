Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Миранчука не помог «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС с «Колорадо»

Гол Миранчука не помог «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС с «Колорадо»
Andrew J. Clark/Getty Images
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом в матче регулярного чемпионата MLS против «Колорадо Рэпидз» (1:3).

США — Major League Soccer . МЛС
17 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Колорадо Рэпидз
Денвер
Окончен
3 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Япи – 18'     1:1 Миранчук – 21'     2:1 Наварро – 62'     3:1 Наварро – 71'    

На 21-й минуте Миранчук дальним ударом сравнял счёт, забив шестой мяч в нынешнем сезоне. На данный момент «Атланта Юнайтед» занимает 13 место в Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

Алексей Миранчук выступает в составе американского клуба с лета 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив». Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Видео: Алексей Миранчук забил головой и позволил «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android