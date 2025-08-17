Гол Миранчука не помог «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС с «Колорадо»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом в матче регулярного чемпионата MLS против «Колорадо Рэпидз» (1:3).

На 21-й минуте Миранчук дальним ударом сравнял счёт, забив шестой мяч в нынешнем сезоне. На данный момент «Атланта Юнайтед» занимает 13 место в Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

Алексей Миранчук выступает в составе американского клуба с лета 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив». Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.