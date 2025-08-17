Луис Энрике ответил, сыграет ли Забарный за «ПСЖ» в сегодняшнем матче с «Нантом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, сыграет ли в матче 1-го тура Лиги 1 против «Нанта» украинский защитник Илья Забарный, недавно перешедший в клуб.

«Сыграет ли он против «Нанта»? Возможно, он в списке. Защитник — это сложная позиция для игрока. Мы многого от них требуем, например, от Маркиньоса, Пачо, Лукаса.

Мы много требуем от работы с мячом. А без него бывают ситуации, когда за их спинами остаёся много пространства. Но у него много качеств, для нас важно иметь этого игрока. Это очень важное усиление», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, Забарный перешёл в «ПСЖ» из «Борнмута».

