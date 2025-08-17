Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике ответил, сыграет ли Забарный за «ПСЖ» в сегодняшнем матче с «Нантом»

Луис Энрике ответил, сыграет ли Забарный за «ПСЖ» в сегодняшнем матче с «Нантом»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, сыграет ли в матче 1-го тура Лиги 1 против «Нанта» украинский защитник Илья Забарный, недавно перешедший в клуб.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сыграет ли он против «Нанта»? Возможно, он в списке. Защитник — это сложная позиция для игрока. Мы многого от них требуем, например, от Маркиньоса, Пачо, Лукаса.

Мы много требуем от работы с мячом. А без него бывают ситуации, когда за их спинами остаёся много пространства. Но у него много качеств, для нас важно иметь этого игрока. Это очень важное усиление», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, Забарный перешёл в «ПСЖ» из «Борнмута».

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Материалы по теме
Французское издание рассказало о разговоре Сафонова и Забарного после прихода Ильи в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android