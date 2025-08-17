Луис Энрике ответил, сыграет ли Забарный за «ПСЖ» в сегодняшнем матче с «Нантом»
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, сыграет ли в матче 1-го тура Лиги 1 против «Нанта» украинский защитник Илья Забарный, недавно перешедший в клуб.
Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сыграет ли он против «Нанта»? Возможно, он в списке. Защитник — это сложная позиция для игрока. Мы многого от них требуем, например, от Маркиньоса, Пачо, Лукаса.
Мы много требуем от работы с мячом. А без него бывают ситуации, когда за их спинами остаёся много пространства. Но у него много качеств, для нас важно иметь этого игрока. Это очень важное усиление», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Напомним, Забарный перешёл в «ПСЖ» из «Борнмута».
Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»
Комментарии
- 17 августа 2025
-
06:32
-
06:14
-
06:00
-
05:46
-
05:33
-
04:40
-
04:25
-
04:21
-
03:16
-
03:13
-
02:52
-
02:44
-
02:43
-
02:29
-
02:03
-
01:51
-
01:47
-
01:25
-
01:23
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:09
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 16 августа 2025
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:25
-
23:07