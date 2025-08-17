«Фенербахче» предложил «Реалу» обменять Лунина на вратаря Ливаковича — Fanatik

Турецкий «Фенербахче» сделал официальное предложение «Реалу» о трансфере украинского голкипера команды Андрея Лунина, сообщает журналист турецкого портала Fanatik Самет Чаир в соцсети Х.

По информации источника, турки предложили «Реалу» в обмен на Лунина 30-летнего хорватского вратаря Доминика Ливаковича, однако мадридский клуб пока не заинтересован в его услугах. Сейчас стамбульцы продолжают работать над альтернативными вариантами трансфера украинца.

Источник также сообщает, что Лунин на данный момент остаётся главным кандидатом «Фенербахче» на усиление позиции вратаря.

