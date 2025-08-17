Скидки
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
«Фенербахче» предложил «Реалу» обменять Лунина на вратаря Ливаковича — Fanatik

Турецкий «Фенербахче» сделал официальное предложение «Реалу» о трансфере украинского голкипера команды Андрея Лунина, сообщает журналист турецкого портала Fanatik Самет Чаир в соцсети Х.

По информации источника, турки предложили «Реалу» в обмен на Лунина 30-летнего хорватского вратаря Доминика Ливаковича, однако мадридский клуб пока не заинтересован в его услугах. Сейчас стамбульцы продолжают работать над альтернативными вариантами трансфера украинца.

Источник также сообщает, что Лунин на данный момент остаётся главным кандидатом «Фенербахче» на усиление позиции вратаря.

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду

Андрей Лунин объявил решение по своему будущему в «Реале»
