«Фенербахче» и «Арсенал» согласовали трансфер Зинченко, к переговорам подключат Моуринью

Турецкий «Фенербахче» и «Арсенал» достигли существенной договорённости по трансферу защитника «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Sporx. По сведениям источника, в переходе украинца заинтересован главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью.

Спортивный директор стамбульского клуба Девин Озек отправился в Лондон на встречу с коллегой из «Арсенала» Андреа Бертой, чтобы обсудить потенциальный переход Зинченко.

Турецкая сторона предложила € 10 млн, в результате переговоров клубы достигли согласия почти по всем деталям.

Также на футболиста претендует «Порту» – клуб уже связался с «Арсеналом» и самим игроком, но официального предложения не делал. Руководство «Фенербахче» планирует использовать Моуринью в попытке убедить Александра подписать контракт.

Ожидается, что трансфер будет официально оформлен в ближайшие дни.

