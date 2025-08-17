Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» и «Арсенал» согласовали трансфер Зинченко, к переговорам подключат Моуринью

«Фенербахче» и «Арсенал» согласовали трансфер Зинченко, к переговорам подключат Моуринью
Аудио-версия:
Комментарии

Турецкий «Фенербахче» и «Арсенал» достигли существенной договорённости по трансферу защитника «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Sporx. По сведениям источника, в переходе украинца заинтересован главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью.

Спортивный директор стамбульского клуба Девин Озек отправился в Лондон на встречу с коллегой из «Арсенала» Андреа Бертой, чтобы обсудить потенциальный переход Зинченко.

Турецкая сторона предложила € 10 млн, в результате переговоров клубы достигли согласия почти по всем деталям.

Также на футболиста претендует «Порту» – клуб уже связался с «Арсеналом» и самим игроком, но официального предложения не делал. Руководство «Фенербахче» планирует использовать Моуринью в попытке убедить Александра подписать контракт.

Ожидается, что трансфер будет официально оформлен в ближайшие дни.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Материалы по теме
Give me Sport назвал новый клуб, претендующий на Александра Зинченко. Переговоры уже идут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android