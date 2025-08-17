Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола оценил дебют новичков «Манчестер Сити» в матче против «Вулверхэмптона»

Гвардиола оценил дебют новичков «Манчестер Сити» в матче против «Вулверхэмптона»
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» уверенно стартовал в новом сезоне АПЛ, разгромив «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола остался доволен как результатом, так и игрой новичков.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 34'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Холанд – 61'     0:4 Шерки – 81'    

В стартовом туре дебютировали Тейани Рейндерс, Райан Аит-Нури, Джеймс Траффорд и Райан Шерки. Рейндерс отметился голом и результативной передачей, став первым игроком клуба с таким достижением в дебютном матче после Серхио Агуэро. Шерки также забил, выйдя на замену, а Траффорд сохранил ворота «сухими».

«Я доволен результатом и первым таймом. Во втором тайме мы были не там, где хотели, но для первой игры это нормально. Мне многое понравилось, а во втором тайме «Волки» играли немного лучше. Мы наказали их на переходах, потому что у нас невероятный темп с Оскаром [Боббом], Тийани и Эрлингом [Холандом]. Это оружие, которое мы хотим использовать в этом сезоне, чтобы атаковать быстрее, чем раньше, но в первой игре всегда немного неясно, как поведет себя команда. Здесь всегда непросто. Я очень рад этому», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Лучшим игроком встречи признан Тейани Рейндерс.

Материалы по теме
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android