Гвардиола оценил дебют новичков «Манчестер Сити» в матче против «Вулверхэмптона»

«Манчестер Сити» уверенно стартовал в новом сезоне АПЛ, разгромив «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола остался доволен как результатом, так и игрой новичков.

В стартовом туре дебютировали Тейани Рейндерс, Райан Аит-Нури, Джеймс Траффорд и Райан Шерки. Рейндерс отметился голом и результативной передачей, став первым игроком клуба с таким достижением в дебютном матче после Серхио Агуэро. Шерки также забил, выйдя на замену, а Траффорд сохранил ворота «сухими».

«Я доволен результатом и первым таймом. Во втором тайме мы были не там, где хотели, но для первой игры это нормально. Мне многое понравилось, а во втором тайме «Волки» играли немного лучше. Мы наказали их на переходах, потому что у нас невероятный темп с Оскаром [Боббом], Тийани и Эрлингом [Холандом]. Это оружие, которое мы хотим использовать в этом сезоне, чтобы атаковать быстрее, чем раньше, но в первой игре всегда немного неясно, как поведет себя команда. Здесь всегда непросто. Я очень рад этому», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Лучшим игроком встречи признан Тейани Рейндерс.