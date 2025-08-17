Скидки
Главная Футбол Новости

«Это была игра за шесть очков». Черчесов — о матче «Ахмат» — «Крылья Советов»

«Это была игра за шесть очков». Черчесов — о матче «Ахмат» — «Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарии по итогам победной игры с «Крыльями Советов» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

«Готовились к непростому матчу. Это была игра за шесть очков. «Крылья» набрали ход, а нам нужна была кровь из носу победа. У нас был тяжелый матч в Оренбурге на синтетике. Надо отдать должное ребятам – выполнили установку во всех отношениях. Хотелось бы ещё, чтобы мы больше контролировали мяч и реализовывали моменты, которые не довели до конца. Поздравляю всех с победой. Хочется, чтобы с каждым матчем на стадионе появлялось всё больше народу. Будем болельщиков не просить, а привлекать своей работой», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал «Ахмата».

После данной победы «Ахмат» набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с восемью баллами опустились на пятую строчку.

