«Это была игра за шесть очков». Черчесов — о матче «Ахмат» — «Крылья Советов»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарии по итогам победной игры с «Крыльями Советов» (3:1).
«Готовились к непростому матчу. Это была игра за шесть очков. «Крылья» набрали ход, а нам нужна была кровь из носу победа. У нас был тяжелый матч в Оренбурге на синтетике. Надо отдать должное ребятам – выполнили установку во всех отношениях. Хотелось бы ещё, чтобы мы больше контролировали мяч и реализовывали моменты, которые не довели до конца. Поздравляю всех с победой. Хочется, чтобы с каждым матчем на стадионе появлялось всё больше народу. Будем болельщиков не просить, а привлекать своей работой», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал «Ахмата».
После данной победы «Ахмат» набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с восемью баллами опустились на пятую строчку.
