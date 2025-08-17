Скидки
Рубен Аморим раскрыл детали новой традиции «Манчестер Юнайтед» перед матчами

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о новой предматчевой рутине:

«Мы кое-что поменяем. «Олд Траффорд» – место действия, но сидеть там четыре часа перед игрой – не вариант. С нашей новой базой мы можем проводить финальную подготовку здесь. Потом приехать на «Олд Траффорд», напитаться атмосферой трибун и сразу выходить на поле. Знаем: у тоннеля нас ждут люди, чтобы увидеть футболистов. Фанаты ничего не потеряют, а нам так эффективнее – меньше простоев, больше фокуса на матче. Ожидания высоки. Им нужна команда, которая показывает красивый футбол и забивает. К этому мы и стремимся», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч между «МЮ» и «Арсеналом» пройдёт 17 августа на «Олд Траффорд», начало в 18:30 мск.

