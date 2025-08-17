Президент «Барселоны» Лапорта: мы нашли решения, чтобы зарегистрировать двух новых игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал успешную работу клуба по регистрации футболистов.

«Деку очень хорошо работал над регистрацией игроков. Мы были уверены, что сегодня сможем рассчитывать на обоих игроков. Надо поблагодарить Деку за это, ведь, как вы сами видели, это не так просто. Все клубы находятся в одинаковом положении. Это очень сложно, и нужно искать решения, чтобы сделать процесс более практичным. Мы довольны, потому что у нас хорошее взаимопонимание с Ла Лигой. Мы четко следовали процедурам, которые проходят с определенным ожиданием, потому что, конечно, нужно соблюдать правила, но они очень сложные. Мы нашли решения, чтобы зарегистрировать двух новых игроков. Мы продолжили работу, потому что еще остаются другие игроки, и мы уверены, что сможем их зарегистрировать. Мы очень довольны составом команды», — приводит слова Лапорты официальный сайт «Барселоны».

Напомним, в 1-м туре Ла Лиги «Барселона» уверенно обыграла «Мальорку» (3:0), оставшуюся вдевятером с 39-й минуты.