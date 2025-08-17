Первый тренер Соболева высказался о голе Александра «Спартаку»

Александр Николаевич Горбунов, первый наставник нападающего «Зенита» Александра Соболева, прокомментировал гол форварда в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (2:2).

«Хороший гол. Но «Зенит» играл в меньшинстве. Саша боролся, как и вся команда. Но игры как таковой не было. Приходилось отрабатывать в обороне и играть на контратаках. Саша забил мастеровитый гол, но игры у «Зенита» не было», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Александр Соболев прошлым летом перешёл в «Зенит» из «Спартака», а в дерби забил свой первый мяч в сезоне.