Первый тренер Соболева высказался о голе Александра «Спартаку»
Александр Николаевич Горбунов, первый наставник нападающего «Зенита» Александра Соболева, прокомментировал гол форварда в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Хороший гол. Но «Зенит» играл в меньшинстве. Саша боролся, как и вся команда. Но игры как таковой не было. Приходилось отрабатывать в обороне и играть на контратаках. Саша забил мастеровитый гол, но игры у «Зенита» не было», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Александр Соболев прошлым летом перешёл в «Зенит» из «Спартака», а в дерби забил свой первый мяч в сезоне.
