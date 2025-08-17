«Это было эпично». Мор — о ничьей в матче «Спартак» — «Зенит»
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Игра мне очень понравилась. Думал, что будет ничья, но не думал, что будут настолько захлёстывать эмоции. Ожидал пенальти и красную, но это было эпично! «Спартаку» должно быть обидно, что упустили победу, играя в большинстве. На мой взгляд, всё закономерно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После пяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал пять очков и занимает 11-е место. На счету «Зенита» шесть баллов, в турнирной таблице команда располагается на восьмой строчке.
