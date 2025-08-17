«Барселона» разгромила «Мальорку», Синнер и Алькарас сыграют в финале. Главное к утру

Каталонская «Барселона» разгромила «Мальорку» в 1-м туре Ла Лиги, итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас вышли в финал турнира в Цинциннати и снова разыграют титул, Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC, одолев в доминирующей манере Дрикуса дю Плесси. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня