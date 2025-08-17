Скидки
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

17 августа главные новости спорта, футбол, теннис, UFC, Хамзат Чимаев, Дрикус дю Плесси

«Барселона» разгромила «Мальорку», Синнер и Алькарас сыграют в финале. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Каталонская «Барселона» разгромила «Мальорку» в 1-м туре Ла Лиги, итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас вышли в финал турнира в Цинциннати и снова разыграют титул, Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC, одолев в доминирующей манере Дрикуса дю Плесси. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» крупно победила «Мальорку», игравшую вдевятером с 39-й минуты.
  2. Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Теренса Атмана.
  3. Карлос Алькарас переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати.
  4. Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси и стал новым чемпионом UFC.
  5. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон».
  6. Байсангур Сусуркаев победил Эрика Нолана в дебютном бою в UFC.
  7. Панова в паре с Го пробилась в финал «тысячника» в Цинциннати.
  8. Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС.
  9. Гол Миранчука дальним ударом не помог «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС с «Колорадо».
  10. «Монако» обыграл «Гавр» в матче 1-го тура Лиги 1, Головин провёл на поле 89 минут.

Главные новости дня

