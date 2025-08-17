«Барселона» разгромила «Мальорку», Синнер и Алькарас сыграют в финале. Главное к утру
Каталонская «Барселона» разгромила «Мальорку» в 1-м туре Ла Лиги, итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас вышли в финал турнира в Цинциннати и снова разыграют титул, Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC, одолев в доминирующей манере Дрикуса дю Плесси. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» крупно победила «Мальорку», игравшую вдевятером с 39-й минуты.
- Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Теренса Атмана.
- Карлос Алькарас переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати.
- Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси и стал новым чемпионом UFC.
- Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон».
- Байсангур Сусуркаев победил Эрика Нолана в дебютном бою в UFC.
- Панова в паре с Го пробилась в финал «тысячника» в Цинциннати.
- Голы Месси, Суареса и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС.
- Гол Миранчука дальним ударом не помог «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС с «Колорадо».
- «Монако» обыграл «Гавр» в матче 1-го тура Лиги 1, Головин провёл на поле 89 минут.
