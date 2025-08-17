Скидки
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
18:15 Мск
Эдуард Мор: «Спартак» ещё может раскрыться при Станковиче

Эдуард Мор: «Спартак» ещё может раскрыться при Станковиче
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от ничейного матча 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2) и выразил уверенность, что при Деяне Станковиче команда может прогрессировать.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Сейчас не время для перемен. Как минимум до паузы в октябре нужно смотреть. Было видно, что «Спартак» может. «Спартак» ещё может раскрыться при Станковиче», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После пяти туров чемпионата России «Спартак» набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга с шестью баллами располагается на восьмой строчке.

