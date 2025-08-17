Эдуард Мор: «Спартак» ещё может раскрыться при Станковиче
Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от ничейного матча 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2) и выразил уверенность, что при Деяне Станковиче команда может прогрессировать.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Сейчас не время для перемен. Как минимум до паузы в октябре нужно смотреть. Было видно, что «Спартак» может. «Спартак» ещё может раскрыться при Станковиче», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После пяти туров чемпионата России «Спартак» набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга с шестью баллами располагается на восьмой строчке.
