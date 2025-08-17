Эдуард Мор: «Спартак» ещё может раскрыться при Станковиче

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от ничейного матча 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2) и выразил уверенность, что при Деяне Станковиче команда может прогрессировать.

«Сейчас не время для перемен. Как минимум до паузы в октябре нужно смотреть. Было видно, что «Спартак» может. «Спартак» ещё может раскрыться при Станковиче», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После пяти туров чемпионата России «Спартак» набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга с шестью баллами располагается на восьмой строчке.