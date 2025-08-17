Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 17 августа

Сегодня, 17 августа, состоятся четыре матча в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 17 августа (время московское):
13:30. «Акрон» — «Оренбург»;
15:45. «Рубин» — «Ростов»;
18:00. «Динамо» Москва — ЦСКА;
20:30. «Краснодар» — «Сочи».
После пяти матчей чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший 13 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с девятью очками в четырёх турах. Замыкает тройку лидеров «Балтика» с девятью очками после пяти встреч.
В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.
