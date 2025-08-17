Скидки
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Стала известна причина, препятствующая переходу Санчо из «МЮ» в «Рому»

Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» согласился продать крайнего нападающего Джейдона Санчо в «Рому» за € 23 млн. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ.

По информации источника, несмотря на готовность манкунианцев продать футболиста, сам Санчо не согласился на условия личного контракта, предлагаемого «Ромой», поскольку он не хочет существенно терять в зарплате.

Подчёркивается, что оклад 25-летнего вингера составляет € 15 млн за сезон. Итальянский клуб не готов платить такие деньги. «Волки» предлагают Санчо подписать пятилетний контракт, чтобы распределить указанную сумму на весь срок трудового соглашения.

Санчо является футболистом «красных дьяволов» с лета 2021 года. За этот период нападающий принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Комментарии
