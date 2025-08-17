Скидки
Манчестер Юнайтед — Арсенал: во сколько начало матча 1-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 14-м туре АПЛ «канониры» одержали победу со счётом 2:0. В 28-м туре команды сыграли вничью со счётом 1:1. В матче 1/32 финала Кубка Англии «красные дьяволы» оказались сильнее «Арсенала» в серии пенальти — 5:3. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Какие карточки есть в футболе:

