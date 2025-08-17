Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 17 августа

Сегодня, 17 августа, состоятся четыре матча 5-го тура Pari Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 17 августа (время московское):

16:00. «Спартак» (Кострома) — «Челябинск»;

17:00. «Волга» — «СКА-Хабаровск»;

18:00. «Нефтехимик» — «КАМАЗ»;

19:00. «Черноморец» — «Факел».

После четырёх туров первые два места в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимают екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». У обеих команд по 12 набранных очков. На третьем месте располагается «Челябинск», набравший девять очков. В зоне вылета расположились московское «Торпедо» и ульяновская «Волга», у которых по одному очку, а также красноярский «Енисей» (2).