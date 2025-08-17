Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 2025/2026 на 17 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 17 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоятся четыре матча 5-го тура Pari Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 17 августа (время московское):

16:00. «Спартак» (Кострома) — «Челябинск»;
17:00. «Волга» — «СКА-Хабаровск»;
18:00. «Нефтехимик» — «КАМАЗ»;
19:00. «Черноморец» — «Факел».

После четырёх туров первые два места в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимают екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». У обеих команд по 12 набранных очков. На третьем месте располагается «Челябинск», набравший девять очков. В зоне вылета расположились московское «Торпедо» и ульяновская «Волга», у которых по одному очку, а также красноярский «Енисей» (2).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Эксклюзив
Стало известно, кто из тренеров будет готовить «Торпедо» к игре Первой лиги с «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android