Главная Футбол Новости

Акрон — Оренбург: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 13:30

«Акрон» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 13:30
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Оренбург
Оренбург
В прошлом сезоне чемпионата России команды провели между собой два матча. Первая встреча завершилась вничью со счётом 2:2, а в ответном матче минимальную победу одержал «Акрон» — 1:0.

На данный момент «Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе два очка и находится на 14-й строчке.

Календарь РПЛ-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ-2025/2026
