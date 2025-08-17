«Акрон» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 13:30

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне чемпионата России команды провели между собой два матча. Первая встреча завершилась вничью со счётом 2:2, а в ответном матче минимальную победу одержал «Акрон» — 1:0.

На данный момент «Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе два очка и находится на 14-й строчке.