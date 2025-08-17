«Краснодар» — «Сочи»: во сколько начало матча 5-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались между собой в сезоне-2023/2024. В том розыгрыше чемпионата «Краснодар» дважды обыграл «Сочи» — 2:0 и 3:2.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе девять очков. «Сочи» набрал одно очко и расположился на 15-й строчке.