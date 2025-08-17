Скидки
Главная Футбол Новости

Рубин — Ростов: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 15:45

«Рубин» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:45
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
После четырёх туров чемпионата России «Рубин» набрал семь очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал три очка и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре казанская команда уступила ЦСКА со счётом 1:5. Донской клуб одержал победу во встрече с «Пари НН» со счётом 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
