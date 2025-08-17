Вратарь «Зенита» Адамов разобрал пропущенные голы в матче со «Спартаком»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов рассказал о двух пропущенных голах в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.
— Авторов голов спрашивают о забитых мячах, позвольте спросить вас о пропущенных. Как два результативных удара соперника смотрелись вашими глазами?
— Ну, первый момент, я думаю, всё понятно. Соперник хорошо исполнил. Второй… Немножечко не повезло. С близкого расстояния игрок бил уже головой. Я руки выкидывал, лишь бы попасть по мячу. И, к сожалению, мяч не очень удачно отскочил, — сказал Адамов в интервью официальному сайту «Зенита».
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.
