Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Адамов разобрал пропущенные голы в матче со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» Адамов разобрал пропущенные голы в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Зенита» Денис Адамов рассказал о двух пропущенных голах в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Авторов голов спрашивают о забитых мячах, позвольте спросить вас о пропущенных. Как два результативных удара соперника смотрелись вашими глазами?
— Ну, первый момент, я думаю, всё понятно. Соперник хорошо исполнил. Второй… Немножечко не повезло. С близкого расстояния игрок бил уже головой. Я руки выкидывал, лишь бы попасть по мячу. И, к сожалению, мяч не очень удачно отскочил, — сказал Адамов в интервью официальному сайту «Зенита».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.

Материалы по теме
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Эксклюзив
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android