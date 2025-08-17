Гасилин — о ничьей «Зенита» со «Спартаком»: результат не устроил ни одну из команд
Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играли со «Спартаком» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«По эмоциям, драматургии, накалу, счёту и всему — матч порадовал болельщиков. Но результат не устроил ни одну из команд. Но как «Зенит» во втором тайме отреагировал — в меньшинстве отыграться дорогого стоит. Ничейный результат закономерен», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.
