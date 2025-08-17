Гасилин — о ничьей «Зенита» со «Спартаком»: результат не устроил ни одну из команд

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые играли со «Спартаком» (2:2).

«По эмоциям, драматургии, накалу, счёту и всему — матч порадовал болельщиков. Но результат не устроил ни одну из команд. Но как «Зенит» во втором тайме отреагировал — в меньшинстве отыграться дорогого стоит. Ничейный результат закономерен», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.