«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: статистика личных встреч, история противостояния

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния команд перед началом игры АПЛ.

Всего матчей: 46

Побед «Манчестер Юнайтед»: 20

Побед «Арсенала»: 16

Забитые голы «Манчестер Юнайтед»: 66

Забитые голы «Арсенала»: 59

Более подробно со статистикой личных встреч указанных команд можно ознакомиться здесь.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 14-м туре АПЛ «канониры» одержали победу со счётом 2:0. В 28-м туре команды сыграли вничью со счётом 1:1. В матче 1/32 финала Кубка Англии «красные дьяволы» оказались сильнее «Арсенала» в серии пенальти — 5:3. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

