Кечинов: «Спартак» был гораздо ближе к победе, чем «Зенит»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Для болельщиков игра удалась, они получили удовольствие от забитых мячей. Нерв в игре держался до последнего, была хорошая интенсивность. «Спартак» был гораздо ближе к победе, чем «Зенит». Красно-белые вели, остались в большинстве. Были хорошие моменты, чтобы забить. Странно, что после удаления «Спартак» куда-то исчез, хотя должен был дожимать «Зенит». В этот момент Соболев сравнял счёт. Несчастный случай в пенальти лишил «Спартак» возможности победить», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
