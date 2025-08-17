Кечинов: «Спартак» был гораздо ближе к победе, чем «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

«Для болельщиков игра удалась, они получили удовольствие от забитых мячей. Нерв в игре держался до последнего, была хорошая интенсивность. «Спартак» был гораздо ближе к победе, чем «Зенит». Красно-белые вели, остались в большинстве. Были хорошие моменты, чтобы забить. Странно, что после удаления «Спартак» куда-то исчез, хотя должен был дожимать «Зенит». В этот момент Соболев сравнял счёт. Несчастный случай в пенальти лишил «Спартак» возможности победить», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

