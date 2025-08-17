Гвардиола — о ситуации с Эдерсоном: если игрок хочет уйти, то он должен уйти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе вратаря Эдерсона из клуба. Бразилец не был включён в заявку команды на матч 1-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (0:4).

«Сегодня у меня нет информации. Вчера я видел, что он болен, у него гастроэнтерит. После этого я не разговаривал с Уго [Вианой] (спортивный директор «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»).

Я всегда придерживался позиции, что если игрок хочет уйти, то он должен уйти — но на условиях клуба. Нет смысла [оставаться], если он здесь несчастлив. Я думал так со времён работы в «Барселоне», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Ранее СМИ сообщали об активном интересе к Эдерсону со стороны «Галатасарая».

Вратарь выступает в составе «горожан» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: