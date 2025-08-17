Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о ситуации с Эдерсоном: если игрок хочет уйти, то он должен уйти

Гвардиола — о ситуации с Эдерсоном: если игрок хочет уйти, то он должен уйти
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе вратаря Эдерсона из клуба. Бразилец не был включён в заявку команды на матч 1-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (0:4).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 34'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Холанд – 61'     0:4 Шерки – 81'    

«Сегодня у меня нет информации. Вчера я видел, что он болен, у него гастроэнтерит. После этого я не разговаривал с Уго [Вианой] (спортивный директор «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»).

Я всегда придерживался позиции, что если игрок хочет уйти, то он должен уйти — но на условиях клуба. Нет смысла [оставаться], если он здесь несчастлив. Я думал так со времён работы в «Барселоне», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Ранее СМИ сообщали об активном интересе к Эдерсону со стороны «Галатасарая».

Вратарь выступает в составе «горожан» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Галатасарай» предложил € 10 млн за Эдерсона, «Ман Сити» оценивает игрока дороже — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android