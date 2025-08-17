«Байер» может усилить состав экс-защитником «Манчестер Юнайтед» — Плеттенберг

«Байер» проявляет интерес к бывшему центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделёфу. Леверкузенский клуб предложил 31-летнему футболисту контракт, рассчитанный на год с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент эта сделка не является завершённой. Независимо от подписания Линделёфа, «Байер» намерен осуществить переход защитника «Севильи» Луака Баде на следующей неделе.

Линделёф играл за «красных дьяволов» с 2017 года по лето 2025 года. За этот период швед принял участие в 284 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

