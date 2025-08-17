Валерий Кечинов: Барко пока не вышел на свой уровень, на котором был в том сезоне
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2) высказался о выступлениях полузащитников красно-белых Жедсона Фернандеша и Эсекьеля Барко.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Видно, что Жедсон — мастеровитый футболист. Может обыграть, отдать и забить. Если он продолжит в таком же духе, прибавит, то в «Спартаке» появится ещё один лидер в атаке. Барко пока не вышел на свой уровень, на котором был в том сезоне. Если Барко и Жедсон будут в форме, будут задавать игру, это будет здорово для команды», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
08:00
-
07:43
-
07:32
-
07:25
-
07:22
-
06:32
-
06:14
-
06:00
-
05:46