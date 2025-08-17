Валерий Кечинов: Барко пока не вышел на свой уровень, на котором был в том сезоне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2) высказался о выступлениях полузащитников красно-белых Жедсона Фернандеша и Эсекьеля Барко.

«Видно, что Жедсон — мастеровитый футболист. Может обыграть, отдать и забить. Если он продолжит в таком же духе, прибавит, то в «Спартаке» появится ещё один лидер в атаке. Барко пока не вышел на свой уровень, на котором был в том сезоне. Если Барко и Жедсон будут в форме, будут задавать игру, это будет здорово для команды», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.