Игорь Ледяхов: обидно, что «Спартак» не дожал «Зенит», были все шансы выиграть

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

«Уровень футбола, который показал «Спартак», заслуживает внимания. Это была их лучшая игра в этом сезоне. Обидно, что не дожали. Барко ошибся в моменте с пенальти. Были все шансы выиграть, тем более «Зенит» был в меньшинстве», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.