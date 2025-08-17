Скидки
Динамо — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Игорь Ледяхов: обидно, что «Спартак» не дожал «Зенит», были все шансы выиграть

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Уровень футбола, который показал «Спартак», заслуживает внимания. Это была их лучшая игра в этом сезоне. Обидно, что не дожали. Барко ошибся в моменте с пенальти. Были все шансы выиграть, тем более «Зенит» был в меньшинстве», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.

