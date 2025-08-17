Флик заявил, что ему не понравилась игра «Барселоны» в победном матче с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недовольным выступлением своей команды в матче 1-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0). К 39-й минуте два футболиста хозяев получили красные карточки. К 23-й минуте сине-гранатовые вели со счётом 2:0.

«Мне не понравилась игра. Это важные три очка, но игра мне не понравилась. После счёта 2:0 и двух удалений команда стала играть на 50%. Я должен поговорить об этом [с командой], мне это не понравилось.

Команда должна контролировать мяч и ход встречи, но также должна забивать. Всё, что я могу сказать: мы не можем играть на 50-60% против девяти футболистов», — приводит слова Флика Movistar.

