Динамо — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин высказался о ничьей в матче «Спартака» с «Зенитом»

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Уровень футбола хочется видеть выше. Но как ребята играли, как развивался счёт, какая была интрига! Всем точно понравилось. Были и голы, и пенальти, и красные карточки. Игра приобрела антураж битвы двух столиц. Команды будут биться за медали. В этом матче решались тренерские вопросы — команды плохо стартовали. Для психологической уверенности нужны были хорошие результаты. Матч не выявил победителя, поэтому команды будут показывать себя в других матчах», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

