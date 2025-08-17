Дмитрий Булыкин высказался о ничьей в матче «Спартака» с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

«Уровень футбола хочется видеть выше. Но как ребята играли, как развивался счёт, какая была интрига! Всем точно понравилось. Были и голы, и пенальти, и красные карточки. Игра приобрела антураж битвы двух столиц. Команды будут биться за медали. В этом матче решались тренерские вопросы — команды плохо стартовали. Для психологической уверенности нужны были хорошие результаты. Матч не выявил победителя, поэтому команды будут показывать себя в других матчах», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России: