18:00 Мск
Флик оценил игру Ямаля в матче с «Мальоркой», где игрок оформил гол+пас

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре крайнего нападающего Ламина Ямаля в матче 1-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0), в которой 18-летний футболист отметился забитым мячом и результативной передачей.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 7'     0:2 Ф. Торрес – 23'     0:3 Ямаль – 90+4'    
Удаления: Морланес – 33', Мурики – 39' / нет

«Как я уже говорил ранее, он всегда хочет показывать хороший игровой уровень и помогать команде. Ламин — особенный футболист, и все это видят. Судя по тому, что я наблюдаю на тренировках, он очень мотивирован. В матчах он также борется и защищается. Я очень рад за него», — приводит слова Флика Sport.es.

Ямаль сделал результативную передачу на нападающего Рафинью на седьмой минуте. На 90+4-й минуте испанец забил гол.

