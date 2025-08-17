Флик оценил игру Ямаля в матче с «Мальоркой», где игрок оформил гол+пас

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре крайнего нападающего Ламина Ямаля в матче 1-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0), в которой 18-летний футболист отметился забитым мячом и результативной передачей.

«Как я уже говорил ранее, он всегда хочет показывать хороший игровой уровень и помогать команде. Ламин — особенный футболист, и все это видят. Судя по тому, что я наблюдаю на тренировках, он очень мотивирован. В матчах он также борется и защищается. Я очень рад за него», — приводит слова Флика Sport.es.

Ямаль сделал результативную передачу на нападающего Рафинью на седьмой минуте. На 90+4-й минуте испанец забил гол.

Чем уникален Ламин Ямаль: