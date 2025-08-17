Флик оценил игру Ямаля в матче с «Мальоркой», где игрок оформил гол+пас
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре крайнего нападающего Ламина Ямаля в матче 1-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0), в которой 18-летний футболист отметился забитым мячом и результативной передачей.
Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 7' 0:2 Ф. Торрес – 23' 0:3 Ямаль – 90+4'
Удаления: Морланес – 33', Мурики – 39' / нет
«Как я уже говорил ранее, он всегда хочет показывать хороший игровой уровень и помогать команде. Ламин — особенный футболист, и все это видят. Судя по тому, что я наблюдаю на тренировках, он очень мотивирован. В матчах он также борется и защищается. Я очень рад за него», — приводит слова Флика Sport.es.
Ямаль сделал результативную передачу на нападающего Рафинью на седьмой минуте. На 90+4-й минуте испанец забил гол.
Материалы по теме
Чем уникален Ламин Ямаль:
Комментарии
- 17 августа 2025
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:20
-
12:20
-
12:16
-
12:06
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:28
-
11:18
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:30