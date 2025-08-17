«Лучший способ начать». Рашфорд — о дебюте за «Барселону» в официальных матчах
Крайний нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд поделился эмоциями после дебюта за сине-гранатовых в официальных матчах, который состоялся в игре 1-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (0:3). Англичанин вышел на поле на 69-й минуте.
Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 7' 0:2 Ф. Торрес – 23' 0:3 Ямаль – 90+4'
Удаления: Морланес – 33', Мурики – 39' / нет
«Лучший способ начать. Вперёд, команда», — написал Рашфорд в своём аккаунте в социальной сети.
Каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Арендное соглашение футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до конца сезона-2025/2026 и предусматривает опцию выкупа.
Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За основную команду манкунианцев он провёл 426 матчей во всех турнирах, где забил 138 голов и сделал 78 ассистов.
