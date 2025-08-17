Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» работает над возвращением де Хеа в клуб — The Sun

«Манчестер Юнайтед» работает над возвращением де Хеа в клуб — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проводит переговоры с 34-летним вратарём «Фиорентины» Давидом де Хеа относительно его возможного возвращения в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцам стало известно, что в контракте испанского голкипера есть пункт, позволяющий ему покинуть «фиалок» за относительно небольшую сумму. Подчёркивается, что де Хеа произвёл хорошее впечатление на «Манчестер Юнайтед» во время товарищеского матча команд, который состоялся 9 августа (1:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Зом – 8'     1:1 Госенс – 25'    

Испанец выступал в составе «красных дьяволов» с 2011 по 2023 год. За этот период он принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в 190 из которых отыграл «на ноль». В «Манчестер Юнайтед» де Хеа становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу Европы и Кубок Англии.

Материалы по теме
Фото
Де Хеа встретился с Алексом Фергюсоном перед матчем «Фиорентина» — «Манчестер Юнайтед»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android