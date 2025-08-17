«Манчестер Юнайтед» работает над возвращением де Хеа в клуб — The Sun

«Манчестер Юнайтед» проводит переговоры с 34-летним вратарём «Фиорентины» Давидом де Хеа относительно его возможного возвращения в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцам стало известно, что в контракте испанского голкипера есть пункт, позволяющий ему покинуть «фиалок» за относительно небольшую сумму. Подчёркивается, что де Хеа произвёл хорошее впечатление на «Манчестер Юнайтед» во время товарищеского матча команд, который состоялся 9 августа (1:1).

Испанец выступал в составе «красных дьяволов» с 2011 по 2023 год. За этот период он принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в 190 из которых отыграл «на ноль». В «Манчестер Юнайтед» де Хеа становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу Европы и Кубок Англии.

