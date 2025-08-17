Талалаев: «Балтика» была сильнее «Локо» в организации игры, создании моментов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о реализации моментов.

«На мой взгляд, мы были сильнее с точки зрения организации игры, создания моментов. Может быть, по стандартам где-то уступили и не повезло немножко.

По поводу завершающей стадии атаки: я говорил о том, что мы работаем над реализацией моментов, но ещё раз — для того, чтобы футболисты играли на одно-два касания в чужой штрафной, для этого нужно тренироваться на полях, где это возможно делать», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.