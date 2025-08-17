«Время трофеев». Кейн поделился эмоциями после выигрыша «Баварией» Суперкубка Германии

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после победы мюнхенского клуба в матче Суперкубка Германии со «Штутгартом» (2:1). Нападающий открыл счёт в игре на 18-й минуте.

«Первый в сезоне. Прекрасные чувства. Нелегко [было играть] вдали от дома, но надо отдать должное ребятам, мы прибавили и идём дальше. С нетерпением ждём следующего», — сказал Кейн в видео в своём аккаунте в социальной сети.

При этом нападающий «Баварии» сопроводил эту публикацию словами: «Первый в сезоне. Время трофеев».

Этот трофей стал вторым для Кейна в профессиональной карьере. В минувшем сезоне англичанин в составе «Баварии» стал чемпионом Германии.

Материалы по теме Гарри Кейн высказался о победе «Баварии» в матче за Суперкубок Германии

Сколько зарабатывают футболисты: