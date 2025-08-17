«Время трофеев». Кейн поделился эмоциями после выигрыша «Баварией» Суперкубка Германии
Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после победы мюнхенского клуба в матче Суперкубка Германии со «Штутгартом» (2:1). Нападающий открыл счёт в игре на 18-й минуте.
Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18' 0:2 Диас – 77' 1:2 Левелинг – 90+3'
«Первый в сезоне. Прекрасные чувства. Нелегко [было играть] вдали от дома, но надо отдать должное ребятам, мы прибавили и идём дальше. С нетерпением ждём следующего», — сказал Кейн в видео в своём аккаунте в социальной сети.
При этом нападающий «Баварии» сопроводил эту публикацию словами: «Первый в сезоне. Время трофеев».
Этот трофей стал вторым для Кейна в профессиональной карьере. В минувшем сезоне англичанин в составе «Баварии» стал чемпионом Германии.
