Динамо — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Время трофеев». Кейн поделился эмоциями после выигрыша «Баварией» Суперкубка Германии

«Время трофеев». Кейн поделился эмоциями после выигрыша «Баварией» Суперкубка Германии
Комментарии

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после победы мюнхенского клуба в матче Суперкубка Германии со «Штутгартом» (2:1). Нападающий открыл счёт в игре на 18-й минуте.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

«Первый в сезоне. Прекрасные чувства. Нелегко [было играть] вдали от дома, но надо отдать должное ребятам, мы прибавили и идём дальше. С нетерпением ждём следующего», — сказал Кейн в видео в своём аккаунте в социальной сети.

При этом нападающий «Баварии» сопроводил эту публикацию словами: «Первый в сезоне. Время трофеев».

Этот трофей стал вторым для Кейна в профессиональной карьере. В минувшем сезоне англичанин в составе «Баварии» стал чемпионом Германии.

Комментарии
