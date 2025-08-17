Месси быстрее всех в истории забил 875 голов

Гол нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче МЛС (3:1) стал 875-м в карьере 38-летнего футболиста. Аргентинец достиг подобного результата быстрее всех в истории, он сделал это за 1116 матчей. Также Месси стал самым молодым игроком, поразившим ворота соперников 875 раз. Об этом сообщает Goal.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых отметился 59 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: