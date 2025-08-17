Скидки
Динамо — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Футбол Новости

Месси быстрее всех в истории забил 875 голов

Гол нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче МЛС (3:1) стал 875-м в карьере 38-летнего футболиста. Аргентинец достиг подобного результата быстрее всех в истории, он сделал это за 1116 матчей. Также Месси стал самым молодым игроком, поразившим ворота соперников 875 раз. Об этом сообщает Goal.

США — Major League Soccer . МЛС
17 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
1:0 Альба – 43'     1:1 Пэйнтсил – 59'     2:1 Месси – 84'     3:1 Суарес – 89'    

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых отметился 59 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

