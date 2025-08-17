Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал матч с «Енисеем»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем» (2:2).

«Матч получился неоднозначным. Чувствовал, что команда хорошо настроена, первые минуты это показали. Забили гол, но потом нас как будто парализовало. Думаю, это проблемы роста на данный момент. В середине матча многое не получалось, в центре проигрывали борьбу, подборы, все спорные мячи оказывались у «Енисея». Во втором тайме внесли коррективы, сделали замены, передвинули игру, начали выигрывать подборы. В концовке имели даже два великолепных момента склонить чашу весов в свою пользу. Команда не сдавалась, шла вперёд, была нацелена на победу. Этот кусочек очень значим для меня и для команды», — приводит слова Гуньков пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Енисей» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала два очка за пять матчей. «Арсенал» (7) находится на восьмой строчке.