Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал матч с «Енисеем»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал матч с «Енисеем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем» (2:2).

Россия — Лига PARI . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Калмыков – 3'     1:1 Раткович – 6'     1:2 Огиенко – 24'     2:2 Калмыков – 90+3'    

«Матч получился неоднозначным. Чувствовал, что команда хорошо настроена, первые минуты это показали. Забили гол, но потом нас как будто парализовало. Думаю, это проблемы роста на данный момент. В середине матча многое не получалось, в центре проигрывали борьбу, подборы, все спорные мячи оказывались у «Енисея». Во втором тайме внесли коррективы, сделали замены, передвинули игру, начали выигрывать подборы. В концовке имели даже два великолепных момента склонить чашу весов в свою пользу. Команда не сдавалась, шла вперёд, была нацелена на победу. Этот кусочек очень значим для меня и для команды», — приводит слова Гуньков пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Енисей» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала два очка за пять матчей. «Арсенал» (7) находится на восьмой строчке.

Материалы по теме
«Арсенал» вырвал ничью в матче с «Енисеем» благодаря голу Калмыкова на 90+3-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android