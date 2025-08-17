Алексей Миранчук забил в третьем матче МЛС подряд, у россиянина четыре гола в пяти играх

Матч 28-го тура МЛС между «Колорадо Рэпидз» и «Атлантой Юнайтед» (3:1), где голом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук, стал для него третьей игрой подряд в этом соревновании с забитым мячом. До этого футболист «Атланты» поразил ворота «Монреаля» (1:1) и «Сиэтла» (2:2).

Миранчук забил четыре гола в последних пяти матчах. Российский полузащитник является лидером «Атланты» по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне. Игрок отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами в 26 встречах.

Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

