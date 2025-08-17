Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Адамов высказался об игре «Зенита» после удаления Сантоса в матче со «Спартаком»

Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался об игре команды в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» после удаления капитана Дугласа Сантоса. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Счёт 1:2, удаление Дугласа. Какие мысли в этот момент в голове пронеслись?
— Мысли были, что если пропустим, то всё — игра закончится. Лично я так думал. Поэтому хотелось как можно дольше оставаться в игре и ждать свой шанс.

— При этом показалось, что, оставшись в меньшинстве, заиграла команда увереннее, эмоциональнее. Согласны?
— Кстати, да. Минут 15, я думаю, вообще очень хороших были. Мяч держали, контролировали. Через низ выходили, атаки были. Опять же, психология, наверное. Я думаю, с этим всё связано. Может быть, и «Спартак» немножко подсел, подуспокоилась игра. Если честно, интересны эти моменты, когда в полном составе ничего не получается, а в минус один выглядишь лучше, — сказал Адамов в интервью официальному сайту «Зенита».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
