Адамов высказался об игре «Зенита» после удаления Сантоса в матче со «Спартаком»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался об игре команды в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» после удаления капитана Дугласа Сантоса. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

— Счёт 1:2, удаление Дугласа. Какие мысли в этот момент в голове пронеслись?

— Мысли были, что если пропустим, то всё — игра закончится. Лично я так думал. Поэтому хотелось как можно дольше оставаться в игре и ждать свой шанс.

— При этом показалось, что, оставшись в меньшинстве, заиграла команда увереннее, эмоциональнее. Согласны?

— Кстати, да. Минут 15, я думаю, вообще очень хороших были. Мяч держали, контролировали. Через низ выходили, атаки были. Опять же, психология, наверное. Я думаю, с этим всё связано. Может быть, и «Спартак» немножко подсел, подуспокоилась игра. Если честно, интересны эти моменты, когда в полном составе ничего не получается, а в минус один выглядишь лучше, — сказал Адамов в интервью официальному сайту «Зенита».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 12-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.