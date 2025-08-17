Полузащитник «ПСЖ» близок к переходу в «Астон Виллу» за € 15 млн — Caught Offside

«Астон Вилла» близка к подписанию атакующего полузащитника «ПСЖ» Марко Асенсио на постоянной основе. Во второй части минувшего сезона футболист играл за бирмингемский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, английская команда готовит предложение для парижан в размере € 15 млн. Эта сумма должна удовлетворить требования «ПСЖ». Подчёркивается, что «Астон Вилла» уже договорилась с Асенсио о трёхлетнем контракте.

В составе клуба из Бирмингема полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

