«Нельзя так поступать». Ширер — о поведении Исака, желающего перейти в «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер отреагировал на информацию, что форвард «сорок» Александер Исак бойкотирует тренировки и матчи команды с целью добиться перехода в «Ливерпуль». Швед не принял участия в игре команды 1-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0).

«Сегодня игроки выкладываются на полную ради клуба, ради тысяч болельщиков, которые проделали такой долгий путь до «Вилла Парк». Они отдают все силы.

И они смотрят на игрока, который отказывается играть, несмотря на трёхлетний контракт и зарплату более £ 100 тыс. в неделю. Болельщики платят £ 60-70 за билет, £ 30 за бензин или билет на поезд.

Вы можете себе представить, какой гнев они испытывают из-за того, что кто-то позволяет себе говорить: «Я отказываюсь играть»? Вы просто не можете так поступать, если у вас трёхлетний контракт.

Понимаю, что у каждой истории есть две стороны, и мы пока ничего не слышали со стороны Исака, есть только слухи. Есть небольшой шанс, что он сможет вернуться в команду, если извинится», — приводит слова Ширера Mirror.

