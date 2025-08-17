Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нельзя так поступать». Ширер — о поведении Исака, желающего перейти в «Ливерпуль»

«Нельзя так поступать». Ширер — о поведении Исака, желающего перейти в «Ливерпуль»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер отреагировал на информацию, что форвард «сорок» Александер Исак бойкотирует тренировки и матчи команды с целью добиться перехода в «Ливерпуль». Швед не принял участия в игре команды 1-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Удаления: Конса – 66' / нет

«Сегодня игроки выкладываются на полную ради клуба, ради тысяч болельщиков, которые проделали такой долгий путь до «Вилла Парк». Они отдают все силы.

И они смотрят на игрока, который отказывается играть, несмотря на трёхлетний контракт и зарплату более £ 100 тыс. в неделю. Болельщики платят £ 60-70 за билет, £ 30 за бензин или билет на поезд.

Вы можете себе представить, какой гнев они испытывают из-за того, что кто-то позволяет себе говорить: «Я отказываюсь играть»? Вы просто не можете так поступать, если у вас трёхлетний контракт.

Понимаю, что у каждой истории есть две стороны, и мы пока ничего не слышали со стороны Исака, есть только слухи. Есть небольшой шанс, что он сможет вернуться в команду, если извинится», — приводит слова Ширера Mirror.

Материалы по теме
«Ливерпуль» установил срок по трансферу Исака, клуб не готов ждать его «вечно» — Тавольери

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android