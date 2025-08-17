Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корниленко: «Балтика» — симпатичная команда с тренерским почерком, узнаём в ней Талалаева

Корниленко: «Балтика» — симпатичная команда с тренерским почерком, узнаём в ней Талалаева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» встречалась с московским «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

«Очень хороший матч — много борьбы. «Балтика» в очередной раз поражает своим физическим состоянием. Они прессингуют, прессингуют, создают моменты, несутся, навязывают борьбу. Очень симпатичная команда с тренерским почерком. Мы в ней узнаём Андрея Талалаева очень легко», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.

Материалы по теме
Форвард «Балтики» Оффор объяснил свой курьёзный промах в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android