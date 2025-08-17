Корниленко: «Балтика» — симпатичная команда с тренерским почерком, узнаём в ней Талалаева

Бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» встречалась с московским «Локомотивом» (1:1).

«Очень хороший матч — много борьбы. «Балтика» в очередной раз поражает своим физическим состоянием. Они прессингуют, прессингуют, создают моменты, несутся, навязывают борьбу. Очень симпатичная команда с тренерским почерком. Мы в ней узнаём Андрея Талалаева очень легко», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.