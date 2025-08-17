Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Сёмин: «Спартак» был ближе к победе, но их ошибки не позволили обыграть «Зенит»

Сёмин: «Спартак» был ближе к победе, но их ошибки не позволили обыграть «Зенит»
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Мне в целом понравился матч «Спартак» — «Зенит», потому что было много интриги. К победе был ближе «Спартак», но ошибки не позволили им победить. Зрителям игра тоже, думаю, понравилась — пришёл полный стадион. Голы забивали красивые, команды показали футбол хорошего уровня. Не зря на этот матч пришла такая громадная аудитория, это ещё раз говорит, что лига на очень хорошем уровне. Это пример матчей, который украшает российский футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

