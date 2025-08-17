Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник «Манчестер Юнайтед» интересен «Роме» и «Бешикташу» — Романо

«Рома» проявляет интерес к крайнему защитнику «Манчестер Юнайтед» Тиреллу Маласиа. Итальянский клуб запросил информацию о 26-летнем футболисте во время переговоров о возможном переходе нападающего «красных дьяволов» Джейдона Санчо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, нидерландский игрок с оптимизмом смотрит на возможность перехода в другой клуб. При этом интерес к защитнику также проявляет «Бешикташ».

Маласиа является футболистом «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Вторую часть минувшего сезона защитник провёл в ПСВ, где играл на правах аренды. Он принял участие в 21 матче во всех турнирах в прошедшем сезоне, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

