Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Юрий Сёмин оценил игру Соболева в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2). Соболев вышел на поле в перерыве и на 63-й минуте отметился голом.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Говоря об игре Соболева в матче со «Спартаком», нужно отметить чутьё Семака, который его выпустил. Если форвард забил гол, тем более решающий, значит, хорошо сыграл. Соболев играет роль, только когда забивает. Если этого не происходит, там решают другие игроки. Вчера он вышел, забил своей бывшей команде, но такое уже часто бывает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

