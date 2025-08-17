Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ноттингем» приобрёл экс-игрока «Челси» Омари Хатчинсона

Комментарии

21-летний вингер Омари Хатчинсон перешёл в «Ноттингем Форест» из «Ипсвич Таун». Футболист подписал контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около € 43 млн.

«Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду начала матчей. Я несколько раз играл на «Сити Граунд» и всегда чувствовал враждебную атмосферу, поэтому с нетерпением жду возможности сыграть здесь, с болельщиками, которые нас поддержат. Я собираюсь выложиться по полной и с нетерпением жду этого испытания, ведь для меня это новая глава, но я чувствую себя готовым», — приводит слова Хатчинсона официальный сайт клуба.

Ранее Хатчинсон также выступал за «Челси» и молодёжные команды лондонского «Арсенала».

