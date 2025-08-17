Маскерано отреагировал на результативные действия Месси в матче МЛС

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано отметил, что нападающий Лионель Месси не был в оптимальной форме в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1), в котором аргентинец отметился голом и результативной передачей. Ранее Месси восстанавливался после повреждения.
«Он выдающийся игрок. Я также видел, что он явно чувствовал себя неоптимально. Но постепенно стал немного расслабленнее. Посмотрим, как это повлияет на него в плане усталости. [Его] травма оказалась совсем незначительной. Он успел хорошо потренироваться три раза.
Я ещё раз повторю, как важно было, чтобы он доиграл матч. С каждой минутой я видел, что ему становится лучше, но посмотрим, как Лео будет чувствовать себя завтра. Будем действовать по ситуации», — приводит слова Маскерано ESPN.
Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:
