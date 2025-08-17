Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

Маскерано отреагировал на результативные действия Месси в матче МЛС
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано отметил, что нападающий Лионель Месси не был в оптимальной форме в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1), в котором аргентинец отметился голом и результативной передачей. Ранее Месси восстанавливался после повреждения.

США — Major League Soccer . МЛС
17 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
1:0 Альба – 43'     1:1 Пэйнтсил – 59'     2:1 Месси – 84'     3:1 Суарес – 89'    

«Он выдающийся игрок. Я также видел, что он явно чувствовал себя неоптимально. Но постепенно стал немного расслабленнее. Посмотрим, как это повлияет на него в плане усталости. [Его] травма оказалась совсем незначительной. Он успел хорошо потренироваться три раза.

Я ещё раз повторю, как важно было, чтобы он доиграл матч. С каждой минутой я видел, что ему становится лучше, но посмотрим, как Лео будет чувствовать себя завтра. Будем действовать по ситуации», — приводит слова Маскерано ESPN.

