Юрий Сёмин объяснил высокую результативность Алексея Миранчука в «Атланте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил высокую результативность российского полузащитника Алексея Миранчука в составе американской «Атланты Юнайтед». Футболист забил четыре гола в последних пяти матчах.

«Высокую результативность Миранчука в «Атланте» объясняю тем, что Алексей — игрок высокого уровня. На мой взгляд, он и в Серии А успешно играл, несмотря на то что команда и он не подходили друг другу по стилю. Но он молодец, в высшей степени профессионально провёл часть своей карьеры в Италии. А сейчас в США он один из лучших игроков лиги. После Италии он окреп, стал сильнее чисто физически, более мощным игроком. Думаю, он и дальше будет хорошо играть. Но вот результаты команды удручают, но надо терпеть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.