Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин объяснил высокую результативность Алексея Миранчука в «Атланте»

Юрий Сёмин объяснил высокую результативность Алексея Миранчука в «Атланте»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил высокую результативность российского полузащитника Алексея Миранчука в составе американской «Атланты Юнайтед». Футболист забил четыре гола в последних пяти матчах.

«Высокую результативность Миранчука в «Атланте» объясняю тем, что Алексей — игрок высокого уровня. На мой взгляд, он и в Серии А успешно играл, несмотря на то что команда и он не подходили друг другу по стилю. Но он молодец, в высшей степени профессионально провёл часть своей карьеры в Италии. А сейчас в США он один из лучших игроков лиги. После Италии он окреп, стал сильнее чисто физически, более мощным игроком. Думаю, он и дальше будет хорошо играть. Но вот результаты команды удручают, но надо терпеть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Алексей Миранчук забил в третьем матче МЛС подряд, у россиянина четыре гола в пяти играх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android